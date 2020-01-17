إيني الإيطالية تبدأ إنتاجها في أنغولا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – بدأت مجموعة (إيني) الإيطالية للطاقة، إنتاج النفط من حقل أغوغو البحري، الواقع في القطعة 15/06 في المياه الأنغولية، بعد تسعة أشهر من اكتشافه.

وأعلنت المجموعة النفطية أن “الإنتاج بدأ بعد تسعة أشهر بفضل التآزر التشغيلي الذي تم تطويره مع مركزي إنتاج نغوما العائم للتفريغ والتخزين، والـ(West Hub)، الذي يقع على بعد حوالي 15 كم عن الحقل”.

وتابعت المجموعة الإيطالية، أنه “تم البدء بالحفر من خلال بئر (Agogo-1) على عمق مائي يصل إلى حوالي 1700م”، وقد “وصل معدل التدفق منه إلى حوالي 10 آلاف برميل من النفط يوميًا، والمقدر له أن يصل إلى 20 برميل يوميًا في الأسابيع المقبلة”.

وخلصت (إيني) الى القول إنه “وفقًا للتقديرات الأولية، يشتمل الحقل على أكثر من 650 مليون برميل من النفط، مع إمكانات إضافية يمكن التحقق منها بعد حفر آبار جديدة”.