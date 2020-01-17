الخارجية الأمريكية تحذر مواطنيها من هجمات محتملة للإرهاب بإيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – حذّرت وزارة الخارجية المسافرين الأمريكيين من خطر الهجمات الإرهابية في إيطاليا.

وأكد تقرير مرصد السفر الذي صدر في 15 كانون الثاني/يناير الجاري على “تنبيه من المستوى الثاني”، مع الإشارة إلى أن “توخي مزيداً من الحذر في إيطاليا بسبب الإرهاب”، فوفقًا لوزارة الخارجية، “تواصل الجماعات الإرهابية التخطيط لهجمات محتملة في إيطاليا”.

وقد حذرت السلطات الأمريكية مسافريها من أن “الإرهابيين يمكن أن يهاجموا بدون أي تحذير أو يستهدفون المواقع السياحية، محطات النقل، الأسواق والمجمعات التجارية، المنشآت الحكومية، الفنادق والنوادي، المطاعم وأماكن العبادة، الحدائق وأماكن الفعاليات الرياضية والثقافية الكبرى”، فضلا عن “المؤسسات التعليمية، المطارات وغيرها من الأماكن العامة”.