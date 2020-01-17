سياسي إيطالي: روسيا أعطت الحق لبرلسكوني بشأن ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال سياسي إيطالي يميني إن “كلمات وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، تنكر كلام من حاولوا في السنوات الأخيرة وحتى في الأيام الأخيرة، إلقاء مسؤولية حرب عام 2011 في ليبيا على عاتق حكومة (رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو) برلسكوني”.

وأضاف عضو هيئة تنسيق رئاسة حزب (فورتسا إيطاليا)، سيستينو جاكوموني في مذكرة، الجمعة أنه “عندما قرر الناتو قصف ليبيا، لم تكن إيطاليا من بين الدول التي دفعت من أجل هذا الحل”، بل “على العكس من ذلك، وكما يعلم الجميع، فقد كان رئيس الجمهورية آنذاك، جورجو نابوليتانو، قائد القوات المسلحة، الذي طلب أن تؤيد إيطاليا مطالبات (الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا) ساركوزي في محفل الناتو”.

وخلص جاكوموني الى القول “سيكون من الجيد أن يقوم من اتهم الرئيس برلسكوني بالمسؤولية في الأزمة الليبية في هذه الأيام، بفرض غرامات علنية على أكاذيبه”، وذلك بدءاً “من (رئيس الوزراء الأسبق ماتيو) رينزي إلى (أعضاء حركة) خمس نجوم”.