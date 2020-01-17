مسؤول دفاعي إيطالي: سنبقي على التزاماتنا في ناتو بمسؤولية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كاتانيا – قال مسؤول دفاعي إيطالي، سنحافظ على التزاماتنا في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بمسؤولية.

وفي حفل تسليم طائرة بدون طيار، من طراز (RQ-4D Global Hawk) تابعة لحلف شمال الأطلسي، في قاعدة سيغونيلا (مقاطعة صقلية ـ جنوب)، ضمن برنامج “المراقبة الأرضية للحلف (Ags)، أكد وكيل وزارة الدفاع، جوليو كالفيزي، أن “بلادنا سوف تفي بالتزاماتها في إطار الناتو”، حيث “ستضمن تقديم مساهمتها وتتحمل مسؤولياتها”.

وقال كالفيزي، الذي كان حاضراً نيابة عن وزير الدفاع لورينزو غويريني، نظرا لإلتزام هذا الأخير بإجتماع مجلس الوزراء، “إننا نشهد فترة من التوتر والتهديد المحتمل للسلام والأمن، تمتد من العراق الى أفغانستان، مرورا بإيران، سورية والقرن الإفريقي”.

وذكر المسؤول بوزارة الدفاع الى القول إن “بلادنا، الناتو، الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة مدعوون إلى تحمل مسؤولية أكبر على صعيد حفظ السلام وتحقيق الاستقرار”. واختتم بالقول “عازمون على الوفاء بالتزاماتنا”.