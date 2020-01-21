الخارجية الإيطالية: سياسات الهجرة محور لقاء دي مايو مع شيناس وجوهانسون

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت وزارة الخارجية الإيطالية، إن سياسات الهجرة ستكون محور لقاء الوزير دي مايو مع المسؤولين الأوروبيين مارغريتس شيناس وإيلڤا جوهانسون.

وأضافت مصادر من وزارة الخارجية الايطالية، أن “وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لويجي دي مايو سيلتقي بمقر الوزارة، قصر (فارنيزينا)، نائب رئيس المفوضية المكلف بالترويج لـ(نمط الحياة الأوروبية) شيناس (الذي سيقوم بتنسيق عمل المفوضين ذوي المهارات المتعلقة بسياسات الهجرة والتكامل والأمن في الاتحاد الأوروبي)، وكذلك مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية جوهانسون”.

وأشارت المصادر ذاتها الى أنه “ستتم خلال الاجتماع مناقشة المقترحات التي تعتزم لجنة رئيسة المفوضية فون دير لين تقديمها في الأشهر المقبلة فيما يتعلق بسياسة الهجرة واللجوء الخاصة بالاتحاد”.