بلجيكا: مسؤول محلي يحذر من انتقال طرق عبور المهاجرين إلى البلاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – حذر حاكم منطقة فلاندر (شمال بلجيكا)، من مغبة انتقال مشكلة عبور المهاجرين إلى المملكة المتحدة من السواحل الفرنسية إلى سواحل بلجيكا.

وكان كارل دوكالويه، يعلق على عمليات البحث الجارية حالياً في بحراً وبراً في المناطق المطلة على بحر الشمال لتعقب أثر قارب يحمل 14 مهاجراً فُقد أثره أثناء محاولة العبور لبريطانيا.

وتحاول السلطات المحلية في شمال بلجيكا التصدي لمحاولات عبور المهاجرين لبحر المانش انطلاقاً من الشواطئ البلجيكية للوصول إلى بريطانيا، وذلك بعد أن قامت فرنسا بتكثيف المراقبة على حدودها الشمالية.

وقد شكلت منطقة كالييه ومحيطها (شمال فرنسا)، نقطة عبور أساسية للمهاجرين الراغبين بالوصول إلى المملكة المتحدة على مدى السنوات الماضية.

وأشار كارل دوكالويه، أنه يتعاون مع السلطات المحلية في كل من فرنسا وبريطانيا وكذلك مع وكالة الشرطة الدولية (أنتربول)، حيث “يتعين حشد مزيد من الإمكانيات من أجل منع المهاجرين من مثل هذه المغامرات الخطرة”، وفق كلامه.

ويلاحظ المراقبون ارتفاع محاولات المهاجرين عبور المانش نحو بريطانيا في الآونة الأخيرة تحسباً لإغلاق الحدود بعد خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست) نهاية الشهر الحالي.

ولاتزال محاولات العبور انطلاقاً من الشواطئ البلجيكية قليلة نوعاً ما بمثيلاتها من الشواطئ الفرنسية.