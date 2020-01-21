سالفيني: محاكمتي ستكون ضد فكرة إيطاليا جميلة، آمنة وحرّة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال زعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني، إن “محاكمتي ستكون ضد فكرة إيطاليا جميلة، آمنة وحرّة”، في إشارة الى محاكمته في قضية احتجاز طاقم ومهاجري سفينة (غريغوريتّي) التابعة لخفر السواحل الإيطالي.

وكان خفر السواحل الايطاليون انقذوا في شهر تموز/يوليو الماضي 140 مهاجرا كانوا يستقلون زورقين ابحرا من ليبيا ونقلوهم الى السفينة “غريغوريتي”، التابعة للقوات ذاتها، إلا أن السلطات الإيطالية منعتها من إنزال المهاجرين من على متنها وأرغمتها على البقاء راسية في ميناء اوغوستا العسكري في صقلية.

وفي هذا السياق، قال سالفيني في تجمع انتخابي خلال بث مباشر على الهواء، من على منصة (فيسبوك)، إن “من ارتكبوا خطأ ما يجب أن يخافوا، وليس أولئك الذين فعلوا الصواب”، وإذا “استدعيت الى المحكمة، فلن تكون محاكمة ضد رجل، بل لفكرة عن إيطاليا جميلة، آمنة وحرة”. وخلص الى القول “سأنتظركم أنتم أيضًا في المحكمة، فلتحيا إيطاليا والحرية!”.