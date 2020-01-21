نتنياهو: يجب فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية 

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن على العالم فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بعد اتهامها بشن معركة شاملة على إسرائيل.

وقال نتنياهو في مقابلة مع قناة (TBN) التي تعتبر أكبر قناة فضائية مسيحية في العالم، إن “الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس ترامب تحدثت بأشد التعبيرات ضد المحكمة الجنائية الدولية ضد هذا القرار الشائن، أحث مشاهديكم جميعا على القيام بذلك أيضا وبمطالبة اتخاذ خطوة عملية وبفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية وعلى موظفيها ومدعييها أجمع”.

وأضاف “إنهم في أوج هجمة شاملة يشنونها على الدول الديمقراطية وعلى حقها في الدفاع عن نفسها وعلى حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفي العيش في وطن أجدادنا وهو أرض إسرائيل”.

بدورها، قالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية: “يعتزم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استغلال وصول حوالي 40 من القادة من جميع أنحاء العالم إلى المنتدى العالمي للمحرقة الذي سيعقد في ياد فاشيم بعد غد (الخميس)، لتجنيدهم في المعركة التي تخوضها إسرائيل ضد المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي”.

وأضافت “قالت مصادر مطلعة على التحضير للاجتماعات إنه على الرغم من أن نتنياهو سيتناول القضية الإيرانية في المقام الأول خلال اجتماعاته بالقادة، إلا أنه سيتعامل أيضًا مع قرار المدعية العامة في لاهاي، فاتو بنسودا، بأن هناك أساسًا لبدء تحقيق ضد إسرائيل وحماس فيما يتعلق بجرائم الحرب في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية”.

وتابعت “سيطلب نتنياهو من القادة الذين سيجتمع بهم، بما في ذلك نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، والرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والفرنسي إيمانويل ماكرون، نشر بيان دعم لادعاء إسرائيل بأن المحكمة ليس لديها سلطة للتدخل في الموضوع الفلسطيني”.

وهاجم نتنياهو ايران، قائلا، إن “ثلث الشعب اليهودي قد حرق. لم نستطع آنذاك فعل أي شيء. وبعد الهولوكوست وإقامة دولة إسرائيل لم تتوقف المحاولات لتدمير الشعب اليهودي. إيران تعلن يوميا عن اعتزامها محو دولة إسرائيل من وجه الأرض”.

وأضاف “الآن لدينا القدرة على الدفاع عن أنفسنا. أعتقد أن العبرة التي استخلصناها من أوشفيتس هي، أولا، صد الأشياء السيئة، وهي لا تزال صغيرة الحجم وإيران سيئة للغاية. إنها ليست صغيرة الحجم ولكن لو كانت تمتلك الأسلحة النووية لكانت أسوأ بكثير ، وثانيا، يجب عليهم أن يدركوا بأن اليهود لن يكونوا عزلا أبدا في وجه أولئك الذين يبتغون قتلهم”.