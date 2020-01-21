السفارة الامريكية لدى ليبيا: يجب إستئناف عمليات المؤسسة الوطنية للنفط على الفور

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شددت الولايات المتحدة الامريكية عبر سفارتها في ليبيا، اليوم الثلاثاء على أنه “يجب أن تُستأنف عمليات المؤسسة الوطنية للنفط على الفور”

وقالت في تغريدة “نشعر بقلق عميق من أنّ إيقاف عمليات المؤسسة الوطنية للنفط”، محذرة من أنه “قد يهدّد بتفاقم حالة الطوارئ الإنسانية في ليبيا والتسبب في مزيد المعاناة غير الضرورية للشعب الليبي”.

وأرفقت السفارة في التغريدة بيانا صدر قبل يومين عن المؤسسة الوطنية الليبية للنفط أعلنت خلاله “حالة القوة القاهرة على موانئ الحريقة والبريقة والزويتينة والسدرة وراس لانوف بعد أن قام كلّ من رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية اللواء ناجي المغربي والعقيد علي الجيلاني من غرفة عمليات سرت الكبرى، يوم 17 يناير 2020، بإصدار تعليمات إلى الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط بإيقاف التصدير”. وكذلك “إعلان حالة القوة القاهرة ووقف الإنتاج من حقلي الشرارة والفيل”.

ونوهت المؤسسة بـ”إنّ القدرة التخزينية لهذه الموانئ محدودة، وسوف تضطر المؤسسة الوطنية للنفط إلى وقف إنتاج النفط الخام بالكامل عند بلوغ القدرة التخزينية القصوى”. وأشارت إلى أنه “قد تم خفض معدلات انتاج النفط الخام قدر الإمكان تجنّبا لوقف الإنتاج بالكامل”ـ ملفتة إلى أنّ “عمليات الإقفال التي طالت الحقول ستتسبب في خسائر في إنتاج النفط الخام قدرها 1.2 مليون برميل في اليوم، وخسائر ماليّة تقدّر بحوالي 77 مليون دولار في اليوم”.