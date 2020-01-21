المفوضية الأوروبية: نتابع تطورات انتشار الفيروس الصيني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت المفوضية الأوروبية أنها تتابع مع عواصم الدول الأعضاء والهيئات الصحية المختصة في أوروبا تطورات انتشار الفيروس الصيني “الغامض”.

وتؤكد المفوضية أنها تنتظر نتائج التحليلات التي يقوم بها المركز الأوروبي للوقاية من الأوبئة، حيث “سيتم إقرار الخطوات المقبلة بناء على نتائج التحليلات بعد اجتماع أوروبي غداً يضم كافة الهيئات المعنية”، وفق متحدث باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي.

وتجري التحليلات، وفق المتحدث، على بعض حالات الالتهاب الرئوي التي تم ضبطها، في محاولة لربطها مع ما يتوفر من معلومات عن الفيروس الجديد.

ورغم أن المفوضية تقر بأن الفيروس ينتقل بالفعل للبشر، إلا أنها بدت “مطمئنة” نسبياً لسلامة المواطنين الأوروبيين، منوهة بأن “منظمة الصحة العالمية لم تفرض حظراً على السفر”، كما يقول المتحدث.

وقد انتشر الفيروس في الصين وعدة دول أسيوية حتى الآن، وتم إحصاء حوالي 200 حالة توفي عدد قليل منهم.

وتعبر بروكسل عن “رضاها” عن التعاون الدولي والمحلي الجاري لمتابعة هذا الفيروس.

ومن المنتظر أن تصدر منظمة الصحة العالمية تقييماً جديداً للوضع غداً.