الرئيس الايطالي: لا يمكن تولي السلطة في ليبيا عبر السلاح

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-الدوحة- شدد رئيس الجمهورية الايطالي سيرجو ماتاريلاً اليوم الثلاثاء على أنه “ليس من الممكن تولي السلطة في ليبيا عبر السلاح”.

وأشار ماتاريلا، خلال اجتماعه في الدوحة مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى أن إيطاليا تدعم “شرعية” حكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج، التي تحظى بالاعتراف الأممي، و”لكننا نؤيد الحوار مع الجميع”.

ورأى الرئيس الإيطالي أن “المرجعية هي الأمم المتحدة وخيارات الممثل الاممي” غسان سلامة.

وبصفة عامة، ناشد ماتاريلا المجتمع الدولي بتبني “قدر أكبر من الحكمة” من أجل حل الازمات الراهنة في المنطقة.

وعقد أمير قطر مع رئيس جمهورية إيطاليا “جلسة مباحثات رسمية في الديوان الأميري، وتم خلال الجلسة بحث العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات،كما جرى تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”، حسبما أفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا).