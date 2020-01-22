الرئيس العراقي يبحث وترامب مستقبل القوات الأمريكية في بلاده

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بغداد ـ قال ديوان الرئاسة العراقية، إن “رئيس الجمهورية برهم صالح، أجرى اليوم، الاربعاء محادثات معمقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، ضمن جدول لقاءاته اليومية بعددٍ من الزعماء ورؤساء الدول”.

وأضاف الموقع الرسمي للرئاسة أن “السيد الرئيس أكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل إرساء الأمن والاستقرار على الصعيدين الدولي والإقليمي”، مشيراً إلى أن “ترسيخهما وتعزيزهما هو السبيل الوحيد لضمان تحقيق السلام الشامل في المنطقة”.

وأضاف رئيس الجمهورية أن “العراق يحرص على إقامة علاقات متوازنة مع جميع الأصدقاء والحلفاء وبما يعزز سيادته واحترام قراره المستقل ويحقق مصالح الشعب العراقي، ومواصلة التطور الاقتصادي وإعادة الإعمار وعدم السماح بأن يتحول العراق الى ساحة للصراع وتصفية الحسابات”.

وذكر الموقع، أن “الرئيس الأمريكي جدد بدوره دعم بلاده لاستقرار العراق، وحرصها على توثيق العلاقات المشتركة وتوسيع حجم التعاون بين العراق والولايات المتحدة وبما يخدم مصلحة الشعبين”، مثمناً “الدور العراقي المحوري في المنطقة”، كما “تم خلال الاجتماع، تدارس وجود القوات الأجنبية وتخفيضها في البلاد، وأهمية احترام مطالب الشعب العراقي في الحفاظ على السيادة الوطنية وتأمين الأمن والاستقرار”.