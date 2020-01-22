ساسولي: يجب العمل لحل التحديات البيئية بالتوازي مع تحقيق المساواة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

دافوس – بروكسل – عبر رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسّولي عن قناعته بعدم إمكانية النجاح في التعامل مع التحديات البيئية، ما لم يتم ذلك بالتوازي مع العمل على تحقيق المساواة.

ودعا ساسولي في مداخلة له أمام المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد حالياً في دافوس، إلى وضع مسألة الحد من عدم المساواة في مركز العمل السياسي الدولي.

وأشار إلى الأزمات البيئية تتغذى وتتعمق في مجتمعات غير متكافئة تعيش فيها قطاعات كبيرة من الناس في ظروف من الفقر.

وشدد على أن الناس غير متساويين في مواجهة التغير المناخي، فـ”الأزمة البيئية تؤدي على تفاقم الأزمات الاجتماعية وتعمق عدم المساواة”، وفق كلامه.

ويرى رئيس الجهاز التشريعي الأوروبي أن العمل على انهاء الفقر وبناء مجتمع أكثر عدالة يمر عبر حماية البيئة وعدم ترك التغير المناخي يدمر كوكب الأرض.

وتحدث عن إيجابيات “الصفقة الخضراء الأوروبية”، التي وضعت مؤسسات التكتل الأوروبي الموحد عبرها خطة عمل لمحاربة الاحتباس الحراري والانتقال نحو اقتصاد صديق للبيئة.

ويرى الأوروبيون أن هذه الصفقة، فيما لو نُفدت، ستغير وجه اقتصادهم تدريجياً وستساهم على المدى المتوسط والطويل في خلق وظائف ذات نوعية جيدة وعالية الأجر.

ولكن ساسّولي لاحظ أن فترة الانتقال نحو اقتصاد خال من الكربون ستؤدي على “أضرار” ومن هنا انشاء صندوق أوروبي خاص لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعويض الخسائر.

ويحاول الكثير من النشطاء وضع مسألة البيئة والمناخ في قمة أولويات منتدى دافوس الاقتصادي، الذي يجمع كبار السياسيين ورجال المال والاعمال والاقتصاد في العالم.