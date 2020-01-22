ارتياح أوروبي لاعلان تشكيل الحكومة اللبنانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر الاتحاد الأوروبي عن ارتياحه للإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، مشيراً إلى أنها خطوة أساسية نحو ضمان قدرة البلد على معالجة أزمات الاقتصادية.

وأشار المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد جوزف بوريل، بأن الاتحاد يتوقع من الحكومة اللبنانية القادمة التعامل بسرعة مع التحديات الاقتصادية الحادة وإجراء إصلاحات اقتصادية هيكليه.

وأضاف بيتر ستانو: “يتعين أن تستجيب الحكومة اللبنانية الجديدة لاحتياجات الشعب اللبناني وتلبي توقعاته، كما يجب ضمان الحماية المناسبة لفئات المجتمع الأكثر ضعفاً”.

ويدعم الأوروبيون، كما ذكر المتحدث، لبنان في مسيرة الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن تقديم مساعدة نوعية في مجالات تعزيز الحكم الرشيد والمساءلة ومحاربة الفساد.

ويشدد الأوروبيون على الشراكة القوية التي تربطهم بلبنان وعلى دعمهم الدائم لاستقرار البلد ووحدته وسلامة أراضيه وسيادة واستقلاله السياسي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد ناشد الطبقة السياسية أكثر من مرة خلال الأشهر القليلة الماضية، العمل على تشكيل حكومة ترضي تطلعات الشارع اللبناني المحتج.

وقد أثار الإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية أمس برئاسة حسان دياب، ردود فعل متفاوتة في داخل البلاد، بينما نظرت إليها الأوساط الدولية بأنها “إيجابية”.