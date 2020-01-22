ماكرون يطرد الأمن الاسرائيلي من كنيسة في القدس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – طرد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون رجال الأمن الاسرائيلي بعد أن حاولوا مرافقته في كنيسة بالبلدة القديمة في القدس.

وقد وصل ماكرون الى كنيسة القديسة حنّة، (سانت آن)، في البلدة القديمة عندما حاول الامن الاسرائيلي مرافقته الى الداخل، علما بأن الكنيسة تعود الى الممتلكات الفرنسية. لكن الرئيس الفرنسي قال لرجال الأمن الاسرائيلي: “اخرجوا انا اعرف الاجراءات المتبعة هنا اذهبوا الى الخارج”.

واضاف ماكرون “لن اسمح بتغيير القوانين السائدة منذ قرون”.

هذا وقد قام ماكرون لاحقا، بزيارة الى المسجد الاقصى برفقة مسؤولين من دائرة الاوقاف الاسلامية في القدس.