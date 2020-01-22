سفارة تونس بروما: “استفزاز وضيع” من جانب سالفيني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعربت السفارة التونسية لدى روما عن “مشاعر الاستياء”، إثر مداهمة زعيم حزب الرابطة الإيطالي ماتيو سالفيني، في مدينة بولونيا (مقاطعة إيميليا رومانيا ـ شمال) مساء أمس، على قرع جرس منزل مواطن تونسي يُزعم بأنه تاجر مخدرات.

وفي رسالة استنكار موجهة إلى رئيسة مجلس الشيوخ إليزابيتا كازيلاتي، وصف السفير التونسي في إيطاليا، مُعز السيناوي، سلوك سالفيني، بأنه “استفزاز يرثى له”، ورأى أنه ينطوي على “تشويه سمعة عائلة تونسية بطريقة غير مشروعة”.

وذكر السفير السيناوي أن هذه “مبادرة تنم عن عدم احترام منزل خاص لإحدى الأسر”، وأنها “تُوصم المجتمع التونسي بأكمله”. واختتم مؤكدا على “العلاقات الممتازة” للتعاون بين تونس وإيطاليا على جميع المستويات وفي جميع القطاعات.