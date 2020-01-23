مسؤولون أوروبيون: حذر تجاه تصاعد معاداة السامية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – حذر رؤساء المؤسسات الأوروبية من مخاطر تصاعد ظاهرة معاداة السامية والتي تهدد القيم الأوروبية.

جاء هذا الموقف في بيان مشترك صدر اليوم عن كل من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، رئيس الاتحاد شارل ميشيل، ورئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، بمناسبة الذكرى الـ75 للهولوكست.

ويرى المسؤولون الثلاثة في بيانهم بأن احياء هذه الذكرى تكتسب الآن أهمية خاصة في ظل تراجع عدد الناجين مما سموه بـ”التراجيديا الأوروبية“.

وأشاروا إلى أن على أوروبا أن تبقى وفية لقيمها المتمثلة في الديمقراطية، احترام القانون والتنوع وحرية المعتقد والتعبير، حيث “يجب أن نحافظ على مكان لكل الأقليات في كل الظروف”، وفق كلامهم.

وتحدث البيان عن مساهمات اليهود في تشكيل الهوية الأوروبية، منوهين بأنهم، أي اليهود، يشكلون جزءاً أصيلاً منها.

وعير المسؤولون الأوروبيون عن قناعتهم بضرورة الاستمرار في الوقوف بجانب الجالية اليهودية التي تشعر، من جديد، بأنها مهددة في كل أوروبا.

وناشد رؤساء المؤسسات الأوروبية جميع الدول الأعضاء في الاتحاد العمل من أجل محاربة ظواهر العنصرية ومعاداة السامية والحقد مهما كان شكلها، فـ”لا مكان لهذه الظواهر في أوروبا”، حسب كلامهم.

ويؤكد موقعو البيان على ضرورة استخلاص العبر من الماضي، حيث شددوا على أنه “لا يمكننا تغيير التاريخ لكن الدروس المستقاة منه تستطيع أن تغيرنا”، حسب تعبيرهم

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