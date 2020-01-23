ليبيا: السراج والمشري يعلنان إعادة تشغيل مطار معيتيقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت السلطات في طرابلس أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اجتمع صباح اليوم الخميس بمقر المجلس مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري.

وأشارت مذكرة صدرت عن المجلس الرئاسي إلى أن “الاجتماع بحث الأهمية القصوى لإعادة تشغيل مطار معيتيقة الدولي واستئناف الرحلات الجوية، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتحقيق ذلك بشكل آمن”.

كما “دعا الاجتماع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتحمل مسؤولياتها في هذا الشأن، والتحرك الجاد والفعال لحماية المدنيين، وتأمين الطيران المدني الذي يتعرض لتهديد خطير من قبل المليشيات المعتدية”.