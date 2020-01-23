إيطاليا: باري تستضيف أول اجتماع للأساقفة المتوسطيين لأجل السلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال مجلس أساقفة إيطاليا، إن مدينة باري (مقاطعة پوليا ـ جنوب) ستستضيف أول اجتماع لأساقفة منطقة المتوسط لأجل السلام.

وأضاف الأمين العام لمجلس الإساقفة الإيطاليين، المونسنيور ستيفانو روسّو، أن “ممثلي الكنائس الكاثوليكية للبلدان المطلة على البحر المتوسط، سيجتمعون ​​لأول مرة في باري للحوار، ووضع وثيقة نهائية للسلام في المنطقة”.

وذكر المونسنيور روسّو خلال مؤتمر صحفي في نهاية الإجتماع الدائمي للمجلس، أن “إجتماع باري سيلتئم في الفترة من 19 إلى 23 شباط/فبراير المقبل”، وأن “الأساقفة ، سيقيمون في اليوم الأخير قدّاساً احتفالياً مع البابا في كنيسة سان نيقولا”، بالمدينة.

وأوضح المسؤول بمجلس الأساقفة أن “الاجتماع سيلتزم باستعادة الجذور الثقافية التي أثرت في تاريخ منطقة المتوسط ​​وأوروبا”، والتي “نشأت عنها مسؤولية نظرة نبوية تسهم باعتبار فرصة اللقاء والمشاركة هذه كعلامة صغيرة من علامات الأزمنة، للتجرؤ على صهر السلام في القانون، العدالة الاجتماعية، المصالحة وحماية الخلائق”.

واشار سكرتير المجلس الى أن “أيام باري التي تشارك الأبرشية في عملية تحضيرها وتنظيمها، سيتم إعدادها بعمق وفي ظل التبادل الأخوي للآراء حول مسألتين رئيسيتين محددتين، للتحقق من مدى وجود الرؤى والتقييمات المشتركة، لخلق أواصر أكبر بين الكنائس، وإعطاء زخم للتبشير والمساهمة بالسلام والعدالة في مختلف البلدان”. واختتم موضحا أن “القصد من ذلك هو التركيز على اقتناء مقترحات ملموسة وفعالة”.