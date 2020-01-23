الاتحاد الأوروبي يدعو ميانمار للالتزام بقرارات المحكمة الجنائية الدولية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – طالب الاتحاد الأوروبي ميانمار باحترام قرار محكمة العدل الدولية وتنفيذ التدابير المؤقتة لأجل حماية أبناء أقلية الروهينغا.

وقد أخذ الاتحاد الأوروبي علماً بأمر محكمة العدل الدولية الذي “يُلزم” ميانمار باتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل منع أي انتهاكات ضد هذه الأقلية.

وقد وافقت المحكمة ومقرها لاهاي، على التدابير المقترحة من قبل غامبيا، التي رفعت القضية باسم منظمة المؤتمر الإسلامي، ضد ميانمار بسبب انتهاكها لالتزاماتها القانونية وعدم اتخاذ ما يلزم لوقف الإبادة الجماعية أبناء الأقلية المسلمة.

ويرى الأوروبيون بأن المساءلة عن الانتهاكات لحقوق الانسان يجب أن تكون مبدأ أساسياً في عمل الحكومات، فـ”على ميانمار مساءلة بعض قواتها العسكرية والأمنية المتهمة بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان”، وفق بيان صدر عن مكتب الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزيف بوريل.

وتؤكد بروكسل على ضرورة حماية جميع المدنيين وإتاحة الفرص لوصول المساعدات الإنسانية لهم بدون أي قيود.

ويعيد الأوروبيون التأكيد على ضرورة أن تعمل السلطات في ميانمار على معالجة الأسباب الجذرية للصراع في ولاية راخين، حيث يتواجد أبناء أقلية الروهينغا، خاصة لجهة تهيئة الظروف لعودة طوعية وآمنة لمن هُجر منهم.

ويتابع الاتحاد الأوروبي التحقيق الجاري من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم “المزعومة” بحق أبناء هذه الأقلية.

وكان الأوروبيون قد بذلوا جهوداً دبلوماسية على مدى السنوات الماضية من أجل تشجيع السلطات في ميانمار على التعامل وحل مشاكل أقلية الروهينغا، ومنع اضطهادهم.

كما ساهم الأوروبيون عبر مساعدات مالية واغاثية في حماية اللاجئين من الروهينغا الذين وصلوا إلى بنغلاديش هرباً من الاضطهاد الذي يتعرضون لهم على يد السلطات في ميانمار.