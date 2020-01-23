دعوات لمواجهة اللاسامية في المنتدى الدولي للهولوكوست بالقدس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- دعا قادة إسرائيليون ودوليون الى الوحدة في مواجهة تنامي مظاهر اللاسامية والكراهية في العالم .

جاء ذلك في كلمات في المنتدى الدولي الخامس للهولوكوست والذكرى السنوية الـ75 لتحرير معسكر اورشفيتس للنازية الذيعقد اليوم في القدس.

وانعقد المؤتمر بمشاركة رؤساء وملوك وأمراء من 50 دولة في العالم بينهم رؤساء فرنسا وإيطاليا وألمانيا وروسيا ونائب الرئيس الأمريكي مايك بينس.

وقال الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين “على الاسرة الدولية ان تتحد سوية لمواجهة مظاهر اللاسامية والتصدي لها، ذلك لأن العنصرية واللاسامية تعتبران مرضا خبيثا يهدم دولا ويخرب ما في داخلها، ولا يوجد مجتمع او ديمقراطية في العالم في مأمن من العنصرية او اللاسامية”.

أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقال “إن الشعب اليهودي استخلص العبر من الكارثة التي حاقت به ابان الحرب العالمية الثانية من خلال اخذ تهديدات من يرغب في القضاء عليه على محمل الجد ومجابهته”.

وأضاف نتنياهو “إسرائيل تبذل قصارى جهدها للدفاع عن مواطنيها ومستقبل الشعب اليهودي، لدينا قوة وصوت مسموع وأرض وردع”

وبدوره، رأى نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس أنه “يجب على الجميع الوقوف بوجه ايران التي تقود اللاسامية وتهدد بمحو اسرائيل من الخارطة وتنكر حقيقة وقوع الهولوكوست “.

واشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى ان “هناك مسؤولية مشتركة على الجميع ان تكون ذكرى الهولوكوست خالدة بكاملها دون تشويه ويجب علينا ابداء اليقظة تجاه الكراهية والتطرف القومي والعنصرية واللاسامية اذ ان هناك مجتمعات باتت تتجاهل هذه الظواهر”.

ودعا الى قمة للدول التي ساهمت في انهاء النازية.

وتحدث في المؤتمر أيضا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد البريطاني الأمير تشارلز والرئيس الألماني حيث اكدوا على وجوب الوحدة في مواجهة اللاسامية والتأكد من عدم تكرار الكارثة مجددا.