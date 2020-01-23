الفاتيكان يدعو للحوار في ظل تدهور الاوضاع بالشرق الاوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- دعا القائم بالأعمال في بعثة الكرسي الرسولي الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، المونسنيور فريدريك هانسن إلى الحوار في منطقة الشرق الاوسط التي تشهد “تدهوراً للأوضاع لاسيما ارتفاع حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران والأزمتين في العراق ولبنان”.

وجاء ذلك لدى مشاركته في جلسة نقاش مفتوح عقدها مجلس الأمن الدولي حول الوضع الراهن في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.

ووفق إذاعة الفاتيكان، فإن القائم بالأعمال في بعثة الكرسي الرسولي إستهل مداخلته متوقفا عند خطاب البابا إلى أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى الفاتيكان لتبادل التهاني بحلول العام الجديد، لافتا إلى أن فرنسيس عبّر مجدداً عن قلقه حيال الأوضاع الراهنة في المنطقة، حيث ما تزال ترد أنباء مقلقة منذ بداية العام.

واعتبر المونسنيور هانسن أنه من الأهمية بمكان أن تبقى شعلة الحوار حية كي تواجَه كل هذه التحديات بمقاربة شاملة، مذكراً بأن البابا يشدد على ضرورة الحيلولة دون أن يكتنف الصمت الحرب التي دمرت سورية على مدى السنوات العشر الماضية، لذا لا بد من التوصل إلى حلول ملائمة وبعيدة النظر، تكون قادرة على عودة السلام إلى سورية كي ينعم به الشعب السوري ويباشر في عملية إعادة إعمار البلاد. ولفت أيضا إلى أن الصمت واللامبالاة يؤديان إلى مزيد من التدهور في اليمن، حيث يعاني السكان من أخطر الأزمات الإنسانية في التاريخ المعاصر، كما أكد البابا فرنسيس في أكثر من مناسبة.

كما نوه في مداخلته بأن البابا فرنسيس يولي اهتماماً خاصاً لمدينة القدس ولدعوتها كمدينة للسلام، لأنها مدعوة لأن تكون مكاناً للتعايش السلمي حيث يُنمّى الاحترام المتبادل والحوار. وأشار إلى النداءات المتكررة المطالبة بالحفاظ على الستاتوس كو (أو الوضع الراهن للأماكن المقدسة العزيزة على قلب اليهود والمسيحيين والمسلمين)، فضلا عن كونها جزءاً من التراث الثقافي للعائلة البشرية برمتها. وهذا الأمر طالبت به أيضا منظمة الأمم المتحدة. وذكر المونسنيور هانسن أيضا بأن البابا فرنسيس شدد على أهمية أن تعبر الجماعة الدولية مجددا عن التزامها في دعم عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية بشجاعة وصدق وفي إطار الاحترام التام للقانون الدولي، خصوصا إزاء خطر تدهور الأوضاع بشكل يقضي على فرص بلوغ حل الدولتين استنادا إلى حدود العام 1967.