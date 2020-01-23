ترقب إعلان أمريكي حول “صفقة القرن”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قال مسؤوولون إسرائيليون إن من المرتقب إعلان من البيت الأبيض خلال اليومين القادمين حول خطة “صفقة القرن”.

ونقلت القناة الاسرائيلية (13) عن مسؤول إسرائيلي أنه “من المتوقع أن ينشر البيت الأبيض خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة إعلانًا بشأن خطة ترامب للسلام”.

يأتي ذلك تأكيدا لخبر نشرته وكالة (آكي) قبل ايام. فقد قالت مصادر غربية إن هناك احتمال أن يتم نشر الخطة قبل نهاية الشهر الجاري وربما يوم الإثنين او الثلاثاء المقبلين.

واشارت الى ان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب يتجه الى اتخاذ قرار بموعد نشر خطته لحل الصراع الفلسطيني-الاسرائيلي، المعروفة باسم “صفقة القرن” قريبا جدا.

ولكن مصدر أمريكي، رفض الكشف عن اسمه، اكتفى بالقول لوكالة (آكي) الايطالية إنه “لم يتم اتخاذ قرار بشأن الموعد، الرئيس ترامب قد يتخذ قرارا قريبا ولكن هذا لم يحدث حتى الان”.

وذكر موقع “أكسيوس” الإخباري الأمريكي أن فريق ترامب للسلام يدرس حاليًا ما إذا كان سيصدر خطة السلام الإسرائيلية-الفلسطينية التي طال انتظارها قبل انتخابات آذار/مارس، وفقًا لمصادر أمريكية وإسرائيلية فإن واشنطن كانت في خضم “مباحثات مكثفة”.

وخلال جولتي الانتخابات في عام 2019، قال مسؤولو ترامب مرارًا إنهم سوف ينتظرون حتى انتهاء العملية الديمقراطية في إسرائيل قبل الكشف عن الاقتراح. ومع جولة انتخابات ثالثة القادمة، يمكن أن يقوم بالبيت الأبيض في نهاية الامر بإرجاء الخطة إلى أجل غير مسمى، لعدم رغبته طرحها في منتصف دورة الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.