مجلس أساقفة إيطاليا ينتقد تصرفات سالفيني حيال عائلة تونسية مهاجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف الأمين العام لمجلس الأساقفة الإيطاليين قرع وزير الداخلية السابق، زعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني، جرس منزل مواطن تونسي متهما إياه وإبنه القاصر بتجارة المخدرات، بـ”التصرف الذي لم يكن موفقاً”.

وقال المونسنيور ستيفانو روسو، تعليقاً على هذه الحادثة التي أدانتها سفارة تونس لدى إيطاليا واعتبرتها سلوكاً إستفزازياً وعنصرياً، “لكنني، أود أن أتجنب الدخول في قضايا خاصة وإصدار أحكام بشأن أشخاص”. وأضاف، في إشارة إلى التوتر السياسي الداخلي الراهن قبل يومين من إنتخابات محلية مهمة في إقليم إميليا رومانيا، “لا يمكننا العيش في مناخ حملة انتخابية متواصلة بدون إنقطاع”. وراى أنه “من الضروري خفض وتيرة التجاذب السياسي الذي يستمر لسنوات وذلك من أجل الصالح العام”.

وبشأن إنتخابات إميليا رومانيا (شمال-وسط) الاحد المقبل، أحد معاقل اليسار التاريخية والذي يسعى تيار اليمين بقيادة سالفيني لإنتزاعه من الحزب الديمقراطي، قال الأمين العام لمجلس الأساقفة “آمل حضوراَ كبيراَ للمواطنين في هذه العملية الديمقراطية”.