برلسكوني: علينا إعادة روسيا إلى الغرب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى رئيس الوزراء الايطالي الاسبق، سيلفيو برلسكوني، في تصريح خلال حملة إنتخابية محلية بإقليم كالابريا الخميس، أنه “يتعين علينا أن نعيد الاتحاد الروسي إلى الغرب”، في إشارة إلى علاقات التوتر بين حلف شمال الاطلسي وموسكو ودفء علاقات الاخيرة مع بكين.

وكان برلسكوني، الذي يتمتع بعلاقات صداقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد طالب في تصريحات صحفية مؤخراً بأن يكون لدى الاتحاد الاوروبي “سياسة خارجية موحدة وجيش قوي يتخذ روسيا شريكاً استراتيجياً في البعثات العسكرية الدولية”.

ولقد إقترح الرئيس الروسي اليوم عقد قمة بين الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال هذا العام لضمان الاستقرار العالمي.