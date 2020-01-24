نائب الرئيس الأمريكي للبابا: أحمل إليكم تحيات الرئيس ترامب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس للبابا فرنسيس في مستهل لقائهما بمقر القصر الرسولي، الجمعة، إن الرئيس دونالد ترامب “أراد مني أن أحمل تحياته إليكم”.

وأضاف بينس “أود أن أقدم لكم تحياتي الحارة نيابة عن الرئيس دونالد ترامب، الذي كان سعيدًا جدًا بزيارته للفاتيكان”، في أيار/مايو الماضي.

وكان الكرسي الرسولي قد أعلن في وقت سابق اليوم، أن “البابا فرنسيس سيستقبل نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية مايكل ريتشارد بينس، في جلسة خاصة في الفاتيكان”، والذي “وصل عند حوالي الساعة 11.50 صباحًا مع زوجته كارين”.