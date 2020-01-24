متحدث أوروبي: جاهزون لمناقشة أجندة شاملة موسعة مع أمريكا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أوضحت المفوضية الأوروبية أنها جاهزة للتحاور مع الولايات المتحدة الأمريكية للتوصل لأجندة عمل شاملة وموسعة تصب في مصلحة الطرفين.

وحرصت المفوضية على وضع تصريحات رئيستها أورسولا فون دير، بشأن قرب التوصل إلى اتفاقيات تجارية بين بروكسل وواشنطن في إطارها الصحيح، مشيرة إلى أن المناقشات جارية بين الطرفين للتوصل لهذا الهدف.

وأشار المتحدث باسم المفوضية دانيال روزاريو، إلى أن المناقشات تجري حالياً لتحديد المجالات التي سيتم التفاوض بشأنها مستقبلاً والأطر المناسبة لذلك.

ونوه إلى أن اللقاء الذي جرى قبل أيام بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين في دافوس، واصفاً إياه بـ”الإيجابي والبناء”.

وأضاف: “نعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأعضاء في الاتحاد للتوصل لعلاقات واسعة ترضي كافة الأطراف”.

ولم يحدد المتحدث فيما إذا كانت المحادثات القادمة ستشمل القطاع الزراعي أم أنها ستتركز على خفض التعرفة الجمركية على المنتجات الصناعية.

وكان وصول الرئيس ترامب إلى الحكم في بلاده قد قطع الطريق على المؤسسات الأوروبية التي كانت تتفاوض لابرام اتفاق تجارة موسع وشامل مع الأمريكيين تحت حكم الرئيس السابق باراك أوباما.