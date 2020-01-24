البابا يعطي نائب الرئيس الأمريكي رسالة من أجل السلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال الكرسي الرسولي إن البابا فرنسيس أعطى نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس “رسالة من أجل السلام”.

وقال بيان فاتيكاني إنه “بعد ساعة من اللقاء وجهاً لوجه بين البابا وبينس الذي استقبله وعقيلته في مقر الكرسي الرسولي، ووفقًا لمن تمكنوا من حضور أجزاء من الاجتماع، أنه “في وقت تبادل الهدايا، أعطى البابا بينس ميدالية سان مارتينو الذي يغطي رجلاً فقيراً بعباءة”، وكذلك “المجلدات الخمسة التي كتبها”

ووفقا لشهود العيان، فقد تضمنت الهدايا “نص رسالة البابا ليوم السلام العالمي”، وأنه “عند تلك المرحلة، قال البابا لبينس: “هذه هي رسالة السلام”، بينما “كان نائب الرئيس الأمريكي يبتسم دائمًا”.

ووفقا للحاضرين، فـ”في نهاية دقائق الإجتماع الـ59، كان هناك لقاء موسعاً، قدم خلاله بنس زوجته كارين وكنته سارة للبابا”. في ختام اللقاء، قال بنس للبابا: “بارك الله فيك”.