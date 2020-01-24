عباس للأمير تشارلز: نأمل من بريطانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بيت لحم – حث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الجمعة، بريطانيا على الاعتراف بالدولة الفلسطينية بعد أن أوصى البرلمان البريطاني بذلك.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الفلسطيني في قصر الرئاسة في مدينة بيت لحم، اليوم، ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز.

وكان الأمير البريطاني قد قام بجولة في مدينة بيت لحم شملت زيارة كنيسة المهد ومسجد عمر بن الخطاب وشارع رئيسي في المدينة.

وقال الرئيس الفلسطيني، “نرحب بولي العهد البريطاني الأمير تشارلز في فلسطين، يسعدنا جدا أن نستقبلك هنا في المدينة المقدسة، مولد سيدنا المسيح مدينة بيت لحم، مدينة التعايش الإسلامي المسيحي”.

وأضاف “لقد زرتم كنيسة المهد وزرتم أيضا مسجد عمر بن الخطاب، وشاهدتم المسلمين والمسيحيين يعيشون مع بعضهم البعض”.

وتابع الرئيس الفلسطيني “أملنا في المستقبل القريب أن نسمع اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين لأننا سمعنا أن البرلمان البريطاني أوصى الحكومة بذلك، فنتمنى أن يحصل ذلك، شكرا لهذه الزيارة ونتمنى زيارة أخرى لكم في عيد الميلاد المقبل”.

أما ولي العهد البريطاني فقد قال “شرف كبير لي زيارة فلسطين، ولقاء الرئيس محمود عباس في مدينة المسيح بيت لحم”.

وأضاف الأمير تشارلز “إن العلاقات البريطانية الفلسطينية علاقات متجذرة، ونسعى دائما إلى دعم وتطوير هذه العلاقات، عبر دعم المؤسسات الفلسطينية، ونتمنى الوصول إلى السلام في المنطقة بأقرب وقت ممكن”.