الخارجية الإيطالية: 262 مليون طفل محروم من التعليم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت وزارة الخارجية الإيطالية، إن الحقق بالتعليم، يُنكر على 262 مليون طفل في العالم، وذلك في إطار مشاركتها باحتفالات الذكرى الثانية ليوم التعليم الدولي، الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال بيان صدر عن مقر وزارة الخارجية، قصر (فارنيزينا) الجمعة، أن “إيطاليا تعتبر التعليم حقًا من حقوق الإنسان وعاملًا أساسيًا للتنمية، وهو ما يمثل عنصرًا أساسيًا ذا أولوية للسماح للجميع بتطوير إمكاناتهم الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية بالكامل، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة الموضوعة على جدول أعمال الأمم المتحدة لعام 2030.

وذكر البيان أن “على الرغم من التقدم الكبير المحرز خلال العقد الماضي، ما يزال هناك 262 مليون طفل لا يستطيعون الوصول إلى المدارس، وبشكل خاص في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى”، وأن “أكثر من 600 مليون طفل ومراهق لا يبلغون الحد الأدنى لمستويات التعلم في المدارس الابتدائية والثانوية”.

وقالت الخارجية إنه “على ضوء هذه البيانات أيضاً، تظل إيطاليا في الطليعة لتسهيل دخول الأولاد والبنات إلى المدارس وضمان تعليمهم الشامل والجيد، بدءاً من أكثر الفئات السكانية ضعفًا والمجموعات الاجتماعية”.

وأكد بيان (فارنيزينا) “الإلتزام التام بهذا الأمر من خلال أنشطة هيئة التعاون في العديد من مناطق العالم، لا سيما في أفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط”، وذلك “بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني”.