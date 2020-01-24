كونتي: التزام عسكريينا بمناهضة داعش أولوية استراتيجية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إن التزام عسكريينا بمناهضة تنظيم (داعش)، يمثل أولوية استراتيجية.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء في كلمته لافتتاح السنة الدراسية لمدرسة ضباط عناصر الدرك (كارابينيري)، اليوم بمقر الحكومة، قصر (كيجي)، أنه “في العراق، وفي مواجهة التدهورات الأخيرة بالوضع الأمني أيضا، فإن الحكومة المحلية، أكدت مرارًا وتكرارًا أن التزام سلاح الكارابينيري ضمن التحالف العالمي المناهض لـ(داعش)، والذي يركز على تدريب الشرطة، يبقى أولوية استراتيجية لتحقيق التهدئة الاجتماعية الشاملة والمستدامة”، في هذا البلد.

هذا ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء بمقر الحكومة في روما، رئيس جمهورية العراق، برهم صالح، وفي هذا السياق، قال كونتي “أنا متأكد من أنه سيعود من جديد لما سبق وقاله لي على الهاتف، إنه سيؤكد كل التقدير لوجودكم”، في العراق.