برودي: سالفيني يستخدم المخبرين كما كانت الحال في عهد ستالين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، رومانو برودي، إن زعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني، يستخدم المخبرين الأمنيين كما كانت الحال في عهد ستالين.

جاء ذلك تعليقا على قرع سالفيني مساء الثلاثاء الماضي في مدينة بولونيا (مقاطعة إيميليا رومانيا ـ شمال)، جرس منزل مواطن تونسي متهما إياه وإبنه القاصر بترويج المخدرات.

وأضاف برودي في مقابلة مع صحيفة (كووتيديانو ناتسيونالي)، الجمعة، أن “هذه القضية صدمتني وهزت الرأي العام الأجنبي باسره”، فقد “استخدم سالفيني مخبراً يختص بالمناطق السكنية، كما كانت الحال في الاتحاد السوفيتي، عندما كانت الجارة تجسس على معادي الشيوعية”.

وخلص القيادي في الحزب الديمقراطي، الى القول إن “التأمل الآخر الذي يمكننا أن نجريه هو: إذا أصبح شخص مثل هذا رئيس الوزراء، وانطلاقا من أنه قال إنه يريد صلاحيات مطلقة، فإلى أين سيصل؟”.

هذا وقد أدانت سفارة تونس لدى إيطاليا هذه الحادثة التي اعتبرتها “سلوكاً إستفزازياً وعنصرياً”، موجهة رسالة استنكار لرئيسة مجلس الشيوخ الإيطالي. هذا إضافة الى إثارة استياء نائب رئيس البرلمان التونسي، الذي اتهم سالفيني بـ”العنصرية”.