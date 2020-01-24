بينس لـ ماتاريلا: شكراً لقيادتكم القوية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال نائب رئيس الولايات المتحدة مايك بينس لرئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتاريلا، “شكرا على قيادتكم القوية”، بعد استقباله في مقر الرئاسة، قصر (كويرينالي) وتحية حرس الشرف في الفناء.

كما أعرب بينس للرئيس ماتاريلا عن “الشكر لحضوره أمس في القدس، الإحتفاء بذكرى مرور 75 عامًا على تحرير معسكر الحشر النازي في أوشفيتز”. وخلال التحيات الافتتاحية “ذكّر بينس رئيس الجمهورية أيضًا، كيف رحبت الولايات المتحدة بملايين الإيطاليين على أراضيها وأن جده كان مهاجرًا أيضًا، من أصل أيرلندي”.

بعد ذلك، انتقل ماتاريلا وبينس الى القاعة الخاصة بلقائها الثنائي، والذي سيعقبه اجتماع نائب رئيس الولايات المتحدة برئيس الوزراء جوزيبي كونتي.