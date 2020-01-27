متحدث أوروبي: لم نقرر بعد المشاركة في أعمال قمة الـ20 في السعودية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – لم يتخذ الاتحاد الأوروبي أي قرار بعد بشأن مشاركته في اجتماع الدول العشرين الكبار المقرر في المملكة العربية السعودية في شهر تشرين الثاني/نوفمبر هذا العام.

وأشار المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزيف بوريل إلى أن المشاورات تجري في أروقة صنع القرار لتحديد إمكانية المشاركة ومستواها، موضحاً أن بروكسل لا تزال ما يكفي من الوقت لاتخاذ قرار مناسب.

وسعى بيتر ستانو، من خلال تصريحات له اليوم حول هذا الموضوع، للتخفيف من حدة الجدل الدائر بشان صدقية مثل هذه المشاركة بسبب سجل الرياض “السيء” في مجال حقوق الإنسان والحريات.

ولاحظ المتحدث أن المشاركة في الاجتماع لا تزال غير مؤكدة وخاضعة للتفكير، فـ”هناك صعوبات وخلافات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية، وهو أمر ينسحب على العديد من شركائنا”، وفق كلامه.

ويرى الأوروبيون، كما كرر المتحدث، أن الحوار يظل أفضل طريقة لتذليل العقبات وتقريب وجهات النظر وحل الخلافات، حيث “نعتقد أن الامتناع عن الحوار لن يكون مجدياً وقد يؤدي إلى نتائج عكسية”، حسب تعبيره.

وأشار ستانو إلى أن الاتحاد الأوروبي يثير القضايا الخلافية ويحاول إيصال رسائله عن طريق القنوات الدبلوماسية والحوارات المباشرة دون الزام، مؤكداً أن الأمور قد تتقدم في بعض الأحيان وتحتاج لمزيد من الوقت أحياناً أخرى.

وفي الحالة السعودية، لم يخف الاتحاد الأوروبي يوماً، دائماً حسب المتحدث، امتعاضه من ممارسة السلطات في الرياض تجاه الناشطين والإعلاميين والمدافعين عن حقوق الانسان.

وألمح إلى محادثات تمت الأسبوع الماضي في بروكسل بين بوريل ووزير دولة سعودي.

هذا وتواجه بروكسل وعواصم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي انتقادات شديدة من قبل برلمانيين ومنظمات غير حكومية، بسبب عدم اتخاذها لإجراءات “حازمة” تجاه الرياض خاصة بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي واستمرار حبس الناشط والمدون رائف بدوي.