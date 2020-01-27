الخارجية الإيطالية بشأن الصين: لا مستجدات عن نقل مواطنينا من ووهان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت وزارة الخارجية الإيطالية إنه لا توجد أية مستجدات حول احتمال نقل حوالي 50 من مواطنينا المتواجدين في ووهان، عاصمة مقاطعة هوبي (وسط) الصين، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأفادت مصادر من الخارجية الايطالية، أن “لا تحديثات لدينا حول الوضع، ويبقى ساري المفعول في الوقت الحالي، ما تم الإبلاغ عنه أمس، عندما أُعلن أن السفارة الإيطالية في بكين بصدد اتخاذ إجراءات لمساعدة مواطنينا المقيمين في ووهان”، مبينة “إمكانية نقل بري للمواطنين خارج المنطقة، لكن ذلك سيتطلب إخضاعهم لفترة مراقبة لمدة 14 يومًا في المستشفى”.

وأوضحت المصادر أن “السفارة الإيطالية في بكين، أن وحدة الأزمات التابعة للوزارة، على اتصال بالمواطنين الإيطاليين في ووهان ومقاطعة هوبي بشكل عام”، وقد “تم اتخاذ جميع التدابير الممكنة لمساعدتهم والحد من حالات الضيق التي قد يواجهونها قدر الإمكان”.

وخلصت المصادر الدبلوماسية الى القول: “أما من سيختارون البقاء في المنطقة، فسيؤمّن لهم خط اتصال مباشر مع السفارة لتزويدهم بالمشورة والتوجيهات المناسبة”.