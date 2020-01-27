البابا يدعو لعدم تبني اللامبالاة إزاء ذكرى محرقة اليهود

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – دعا البابا فرنسيس الى عدم تبني اللا مبالاة إزاء ذكرى محرقة اليهود.

وكتب البابا في تغريدة جديدة على صفحته (بونتيفكس) بمدونة تويتر للتواصل الاجتماعي، التي تبث بـ9 لغات، “إذا فقدّنا الذاكرة نُخدِّر المستقبل. لتكن ذكرى محرقة اليهود، الوحشية التي لا توصف والتي تمّت خمس وسبعين سنة خلت، دعوة لنا لنتوقف ونصمت ونتذكّر”. وذكر أن “هذا الأمر سيساعدنا لكي لا نصبح غير مبالين”.

وكان فرنسيس قد قال بعد صلاة ألقاها مع المؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس أمس، “تصادف غدًا الذكرى الـ75 لتحرير معسكر الاعتقال في أوشفيتز-بيركناو، علامة المحرقة اليهودية”. وأردف “أمام هذه المأساة الضخمة لا يمكننا أن نقبل باللامبالاة وإنما علينا أن نتذكّر”.

وتابع بيرغوليو “نحن جميعنا مدعوون بالتالي يوم غد لنقوم بوقفة صلاة وتأمل يقول خلالها كل منا في قلبه: لن يتكرر هذا الأمر أبدًا”.