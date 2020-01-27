المفوضية: سندعم أي قرار إجلاء للرعايا الأوروبيين من ووهان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – شددت المفوضية الأوروبية على أن قرارات إجلاء الرعايا الأوروبيين من الصين وتحديداً من منطقة ووهان، مكان انتشار فيروس كورونا، يدخل حصراً في صلاحيات الدول الأعضاء.

وأوضحت المفوضية، على لسان المتحدث باسمها، بأنها جاهزة لدعم مثل هذا الإجراء فيما لو اتخذ من قبل العواصم الأوروبية.

وأشار المتحدث إلى أن لجنة الصحة والسلامة التابعة للاتحاد تعقد اجتماعاً لمناقشة كيفية الوقاية والتعامل مع هذا الوباء خاصة بعد الإعلان عن إصابات في فرنسا.

وسيتركز البحث حول جاهزية المشافي لاستقبال إصابات محتملة وكيفية التوعية وإجراءات الوقاية، ” أما تحديد إجراءات السفر إلى المناطق المتأثرة بالوباء، فالأمر يعود لعواصم الدول الأعضاء أيضا”، وفق المتحدث.

وفي بلجيكا، أكدت وزارة الخارجية أن السلطات قررت إجلاء مواطنيها الموجودين في مدينة ووهان. وذكرت أن “بعض مواطنينا المتواجدين هناك أعربوا عن رغبتهم بالعودة، وستتخذ السلطات الصحية المختصة الإجراءات المناسبة”، وفق المتحدث باسم الوزارة.

وأشار المتحدث إلى أن العائدين سيوضعون في الحجر الصحي لدى وصولهم إلى البلاد لمزيد من الفحوصات.

هذا ولم تسجل أي إصابة في بلجيكا أو بين المواطنين المتواجدين في الخارج، حتى الآن