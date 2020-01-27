عباس يرفض الحديث هاتفيا مع ترامب حول “صفقة القرن”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – قال مسؤول فلسطيني كبير إن الرئيس محمود عباس رفض، قبل أسبوعين ، الحديث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول خطة “صفقة القرن” الأمريكية.

وقال المسؤول، الذي أصر على عدم الكشف عن اسمه، لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء “حاول وسطاء الترتيب لمكالمة هاتفية بين الرئيس عباس والرئيس الأمريكي ترامب ولكن الرئيس عباس رفض”.

وأضاف” أكد الرئيس عباس على انه لا يمكن التعامل مع خطة أمريكية تسقط موضوع القدس وترفض إقامة دولة فلسطينية وتؤيد ضم المستوطنات والأراضي الفلسطينية الى إسرائيل”.

وكان الرئيس الفلسطيني اعلن قطع الاتصالات السياسية مع الإدارة الأمريكية بعد قرار الرئيس الأمريكي في كانون الأول/ديسمبر 2017 الإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال المسؤول الفلسطيني” منذ قطع الاتصالات جرت عدة محاولات من الإدارة الأمريكية، عبر رؤساء دول، الترتيب للقاء في البيت الأبيض ودول بين الرئيس عباس والرئيس الأمريكي ولكن الرئيس عباس أكد لكل الوسطاء على انه مطلوب من الرئيس الأمريكي قبول دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية وحل جميع قضايا الحل النهائي عبر المفاوضات”.

وأضاف المسؤول الفلسطيني” كما جرت محاولات عبر وسطاء ترتيب لقاءات بين الرئيس عباس ونائب الرئيس الأمريكي مايك بنس ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر ولكن الرئيس عباس تمسك بموقفه برفض اسقاط القدس عن طاولة المفاوضات”.

ومن المقرر ان يعلن الرئيس الأمريكي غدا الثلاثاء عن الخطة التي رفضها الرئيس الفلسطيني.