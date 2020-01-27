اليونسكو تدعو السلطات العراقية لمحاسبة المسؤولين عن إغتيال صحفيين بالبصرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باريس- أدانت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، اغتيال مراسل التلفزيون أحمد عبد الصمد والمصور صفاء غالي في العراق، حسبما جاء في بيان صدر اليوم الاثنين

وحثت أزولاي المسؤولين في العراق على “ضمان محاكمة المسؤولين عن اغتيال مراسلَي التلفزيون، صفاء غالي وأحمد عبد الصمد، في 10 كانون الثاني/يناير”.

وناشدت السلطات بـ”مواصلة التحقيقات في عملية الاغتيال، وضمان مثول مرتكبيها أمام العدالة”. وقالت في بيانها إن “استهداف العاملين في مجال الإعلام يمثل تهديداً كبيراً لحرية الصحافة وللنقاش الحر والمفتوح”.

وقد أُطلق الرصاص على أحمد عبد الصمد وصفاء غالي أثناء ابتعادهما بالسيارة عن الاحتجاجات في مدينة البصرة الواقعة في جنوب العراق، حيث كانا يغطيان الأحداث لصالح قناة دجلة الفضائية العراقية.

وقد فارق أحمد عبد الصمد الحياة على الفور، فيما توفي صفاء غالي لاحقا في المستشفى متأثرا بجراحه.

ونوهت منظمة اليونسكو بأنها تعمل من أجل تعزيز سلامة الصحفيين من خلال التوعية العالمية بدورهم المهني، ومن خلال بناء القدرات واتخاذ مجموعة من الإجراءات الملموسة في هذا الصدد، لا سيما خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب.