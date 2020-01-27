دي مايو لـ ظريف: على كل الاطراف الإلتزام بالحوار السياسي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو أنه من “الضروري الامتناع عن أي أعمال أخرى يمكن أن تزيد التوتر” في منطقة الخليج، وذلك خلال مكالمة هاتفية اليوم الاثنين مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف.

كما رأى رئيس الدبلوماسية الايطالية خلال المكالمة، التي وصفتها وزارة الخارجية في روما بـ”الودية”، أنه “تحقيقاً لهذه الغاية، فمن الضروري تبني جميع الأطراف الفاعلة التزاماً بنّاءً عبر الحوار والتفاوض السياسي”. كما “تشاطر الوزيران القلق بشأن الوضع في منطقة الخليج حيث تشكل التطورات السلبية في الأسابيع القليلة الماضية خطرًا على الأمن الدولي”.

ووفقًا للخارجية الايطالية، شدد دي مايو على “أن إيطاليا معنية بالحفاظ على علاقاتها التاريخية والعميقة مع إيران”.