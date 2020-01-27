رئيس الوزراء الايطالي: لا توترات داخل الائتلاف الحاكم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نفى رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي حدوث “توترات” داخل الائتلاف الحكومي، في أعقاب إعلان نتائج الانتخابات المحلية في إقليمي كالابريا وإيميليا رومانيا والتي أكدت إستمرار وتيرة التراجع الكبير في شعبية حركة خمس نجوم مقارنة بالحزب الديمقراطي، الشريك في الحكم ولكن الاقل تمثيلاً في البرلمان الوطني.

وقال كونتي للصحفيين في أعقاب إجتماع للحكومة في رد على سؤال بهذا الصدد، “الارقام مختلفة تماًماً في البرلمان” الوطني، في إشارة إلى أن حركة خمس نجوم لا تزال الحزب الاول في البرلمان لفوزها في إنتخابات 2018 السياسية.

وكان الامين العام للحزب الديمقراطي نيكولا تزينغاريتي قد تحدث عن “مرحلة جديدة لحكومة كونتي” بعد التصويت في إيميليا رومانيا “كون أن الثقة التي برزت في الانتخابات تفرض مصداقية كبيرة على الحكومة”.

وعلى الرغم من أن حركة خمس نجوم، التي فضلت تقديم مرشحيها في إنتخابات الاقليمين بدلا من التحالف مع الحزب الديمقراطي، إلا أن ناخبيها صوتوا بكثافة لمرشح الحزب الديمقراطي لرئاسة إقليم إيميليا رومانيا والذي تغلب على مرشحة حزب الرابطة.