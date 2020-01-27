تقرير أممي يطالب بمساءلة منفذي الغارات الجوية في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك- حث تقرير جديد، صادر اليوم الاثنين، الأطراف المتحاربة في ليبيا، وكذلك الحكومات الأجنبية التي تدعمها، على التحقيق في الغارات الجوية المميتة التي وقعت في تموز/يوليو الماضي والتي أسفرت عن مقتل 53 مهاجرا ولاجئا على الأقل في مركز احتجاز في شمال غرب البلاد.

ودعت الأمم المتحدة أطراف النزاع مجددا “إلى إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة ودقيقة لضمان المساءلة” عن انتهاكات القانون الدولي.

وحث التقرير الذي نشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) ومكتب حقوق الإنسان، على اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع وقوع مأساة مماثلة في النزاع الجاري. وينسب التقرير الأممي 60% من هذه الخسائر إلى الغارات الجوية، ويورد أن ما لا يقل عن 287 مدنيا، قد قتلوا، فيما أصيب 369 مدنيا خلال عام 2019.

التقرير المستند إلى زيارات أجراها أفراد البعثة إلى موقع مركز احتجاز تاجوراء والمنطقة، وتحليل للفيديوهات ومقابلات مع الناجين والشهود، توصل إلى أن “قنبلة تم إطلاقها من الجو في 2 تموز/ يوليو أصابت ورشة لإصلاح المركبات” تديرها مجموعة مسلحة متحالفة مع حكومة الوفاق الوطني الليبي.

وفق التقرير، أصابت غارة جوية ثانية بعد 11 دقيقة مركز احتجاز تاجوراء، حيث يُحتجز 616 مهاجرا ولاجئا. وقد أصيب الجزء الثاني من العنبر إصابة مباشرة أسفرت عن مقتل 47 رجلا وستة من الصبية على الأقل.

ويتفق التقرير مع النتائج السابقة التي توصلت إليها الأمم المتحدة مرجحا أن طائرات تابعة لدولة أجنبية قد نفذت هذه الغارات الجوية. وأورد التقرير أنه “لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه الطائرات خاضعة لإمرة الجيش الوطني الليبي أو تم تشغيلها تحت إمرة تلك الدولة الأجنبية دعماً للجيش الوطني الليبي”.