بيدرسن في دمشق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصل المبعوث الأممي الخاص إلى ​سورية، غير بيدرسن إلى دمشق، أمس الثلاثاء، حيث من المقرر أن يبدأ اليوم برنامج لقاءاته مع المسؤولين في الحكومة.

ووفق صحيفة (الوطن) السورية، فإن بيدرسن سيلتقي صباح الاربعاء نائب رئيس ​مجلس الوزراء​ وزير الخارجية والمغتربين ​وليد المعلم​.

وقد أكد مصدر في اللجنة الدستورية السورية ينتمي للمعارضة، أن جلسة جديدة للجنة ستُعقد في شباط/فبراير المقبل، مشيراً إلى “تطمينات أمريكية” لاستئناف عملها. وأوضح المصدر في تصريح سابق لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أن الشهر المقبل سيشهد اجتماعاً جديداً للجنة، وأن “أطرافاً دولية تدخلت مع الروس لإعادة مسار اللجنة الدستورية”، وقال إن “المعارضة لم تستلم دعوات رسمية حتى الآن، ولا تعرف التوقيت الدقيق لموعد انعقاد جلسات اللجنة”.

وكانت مصادر دبلوماسية غربية قالت لوكالة (آكي) مطلع الشهر الجاري إن مكتب المبعوث الأممي للأمم المتحدة مستعد لعقد جلسة جديدة للجنة الدستورية المكلفة بوضع دستور لسورية، لكنه لم يستطع في حينها ضمان إزالة العقبات التي حالت دون انعقاد الجلسة الثانية من جلسات اللجنة.