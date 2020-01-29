صحيفة بلجيكية: مخطط ترامب “للسلام” يهدف لنجدة نتنياهو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – رأت صحيفة (لوسوار) البلجيكية الناطقة بالفرنسية أن مخطط الرئيس الامريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط والذي أعلن عنه أمس يهدف فقط إلى نجدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأوضحت الصحيفة أن ما يُعرف “صفقة القرن”، قد أُعدت خصيصاً ليرفضها الفلسطينيون، “ربما كان هذا هو المخطط الحقيقي”، وفق مقالها الافتتاحي اليوم

وتحقق صفقة ترامب، حسب كاتب المقال، كل أماني اليمين الإسرائيلي، فهي تنسف حق عودة الفلسطينيين إلى أراضيهم، تنص على الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وعلى ضم كافة المستوطنات و أراضي الضفة ووادي الأردن لإسرائيل.

أما الكلام عن إقامة دولة فلسطينية، فلا يعني حسب لوسوار، إلا إقامة “جزر محاصرة” من قبل إسرائيل على غرار ما كان عليه الوضع في جنوب أفريقيا تحت نظام الفصل العنصري.

و يؤكد كاتب المقال على أن “صفقة القرن” هي اتفاق بين صديقين، ترامب ونتنياهو تجمعهما الحملات الانتخابية والمشاكل القضائية في بلديهما.

وسيكون بمقدور نتنياهو، حسب الصفقة أن يقول لليمين المتطرف الإسرائيلي أن الفلسطينيين هم من رفضوا السلام.

وتختم لوسوار مقالها بالقول إن صفقة القرن تنسف القوانين الدولية، تقفز فوق حل الدولتين، تتجاهل الحد الأدنى من العدالة للفلسطينيين والقيم والمبادئ الأخلاقية.