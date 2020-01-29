فاراج يتوقع إنسحاب إيطاليا من الاتحاد الاوروبي في أول أزمة مالية مقبلة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- رأى زعيم حزب (بريكست) نايجل فاراج في خروج بريطانيا “بداية لإعادة تشكيل كاملة للاتحاد الأوروبي”، معتبرا أن إيطاليا من ضمن الدول المرشحة للإنسحاب لاحقاً من التكتل الموحدة بسبب أزمة مالية مقبلة

وأشار فاراج ، في مؤتمر صحفي في بروكسل اليوم الاربعاء، إلى أنه إلى جانب بولندا والدنمارك ، تعد إيطاليا أحد المرشحين القادمين لمغادرة الاتحاد الأوروبي. وقال إن “الأزمة المصرفية أو أزمة اليورو القادمة والتي سوف تأتي، لأن الأرقام (عن المسار الاقتصادي) اليوم أسوأ بكثير، سيكون الأمر أكبر من أن يتحمله الإيطاليون”، على حد وصفه.