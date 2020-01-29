بلجيكا تؤكد تصنيف “العمال الكردستاني” تنطيماً إرهابياً، رغم قرارات محكمة النقض

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعاد وزير الخارجية البلجيكي فيليب غوفان، التأكيد على أن بلاده تعتبر حزب العمال الكردستاني “منظمة إرهابية”، واصفاً الموقف بـ”الواضح و لا لبس فيه”.

وجاءت تصريحات غوفان اليوم تعليقاً على صدور قرار نهائي من محكمة النقض في بروكسل يضع حداً للملاحقات القضائية المستمرة منذ 2008 ضد أشخاص وهيئات على صلة بحزب العمال الكردستاني.

وكانت وُجهت إلى هؤلاء تهم تتعلق بالارتباط والمشاركة من أنشطة منظمة إرهابية.

وجاء في تصريحات الوزير البلجيكي: “قرار محكمة النقض يأتي تعبيراً عن رأي السلطة القضائية وهي مستقلة تماماً عن السلطة التنفيذية، ويجب على كافة الأطراف التعامل معه، أي القرار، من هذا المنطلق”.

واعتبر أن قرار محكمة النقض لا يعفي بأي حال من الأحوال الدولة البلجيكية من واجب ملاحقة عناصر من حزب العمال الكردستاني على أراضي البلاد ممن ارتكبوا أي جرم أو مخالفة منصوص عليها في قانون العقوبات.

وستستمر بلجيكا، حسب وزير خارجيتها، باحترام التزاماتها الدولية في مجال محاربة الإرهاب، ويشمل الأمر حزب العمال الكردستاني وكل المنظمات المتصلة به بشكل أو بآخر.

ويُدرج الأوروبيون حزب العمال الكردستاني ومنظمات تركية أخرى على لائحة الإرهاب، وسوف تستمر بلجيكا “في العمل من أجل المحافظة على هذا الأمر”، على حد قول الوزير غوفان.

وتطرق رئيس الدبلوماسية البلجيكية إلى علاقات بلاده مع تركيا، مشيراً إلى أنه سيستمر في الدفع باتجاه حوار بين بروكسل وأنقرة مبني على المصالح المشتركة، والقيم الدولية خاصة احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.

وغالباً ما توجه تركيا اتهامات للسلطات البلجيكية بـ”التساهل والتغاضي” عن أنشطة عدة منظمات إرهابية، خاصة حزب العمال الكردستاني.