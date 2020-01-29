وزير الصحة الإيطالي: نقيِّم نقل مواطنينا من الصين جوّاً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا، “إننا نقيِّم نقل مواطنينا من الصين جوّاً”، في إشارة الى منطقة ووهان التي ينتشر فيها فيروس كورونا.

وأضاف الوزير سبيرانتسا في بث مباشر من مجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية، الأربعاء، أن “هناك تقييماً جارياً، يشمل وزارة الخارجية في المقام الأول، التي أبقت على خط اتصال مفتوح مع سفيرنا في بكين”، حيث “يتم النظر في نقل جوي للإيطاليين العالقين في الصين في المنطقة التي تعد بؤرة انتشار الوباء الجديد”.

وكانت وزارة الخارجية قد قالت أمس، إن “الاتصال دائم بمواطنينا الذين يبلغون حوالي سبعين شخصاً، وهم بصحة جيدة”.

وبهذا الصدد، أشار وزير الصحة الى أن “العدد قد انخفض إلى حوالي 60 شخصًا الآن، مقارنة بالدول الأخرى”، معربا عن الإعتقاد بأنه “في الساعات القليلة القادمة سنحدد طريقة لإعادتهم”.

وخلص الوزير المنتمي الى تيار “أحرار ومتساوون”، بالقول إنه “على المستوى الإيطالي، تصرفنا كما لو إعلاناً عن حالة طوارئ حقيقة”.