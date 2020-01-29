إيطاليا تعلن عن جسر جوي لإجلاء مواطنيها من مدينة ووهان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت وحدة الأزمات التابعة لوزارة الخارجية، أنه بالتنسيق الوثيق مع وزارة الدفاع ووزارة الصحة والمعهد الوطني للأمراض المعدية (لازارو سبالانزاني)، تنظيم رحلة لإعادة المواطنين الايطاليين من مدينة ووهان، مركز تفشي فيروس كورونا

ووفق مذكرة صدرت بهذا الصدد، فإنه من المقرر أن تغادر الطائرة العسكرية إيطاليا غدا، بمجرد الحصول على التصاريح اللازمة من السلطات الصينية، لتصل مباشرة إلى مطار ووهان مع طاقم طبي متخصص وممرضات ومعدات طبية كافية لضمان النقل الآمن . وعند الوصول إلى إيطاليا ، سوف يتبع المواطنون بروتوكولًا صحيًا تحدده وزارة الصحة.