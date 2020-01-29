مدير إيني: على الدبلوماسية التركيز على أزمة ليبيا لتداعياتها العديدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى الرئيس التنفيذي لمجموعة إيني الايطالية للطاقة، كلاوديو ديسكالزي، أنه على الدبلوماسية الاوروبية التركيز على الازمة الليبية.

وقال ديسكالزي للصحفيين اليوم الاربعاء، على هامش تقديم مشروع شراكة محلي في مجال الطاقة النظيفة عن طريق الاندماج النووي، “كنا نأمل في وقف إطلاق النار في ليبيا، وهو ما لم يحدث، لذلك يجب أن تركز الدبلوماسية باستمرار على المشكلة الليبية التي لها العديد من التداعيات، ليس علينا وحدنا، بل على المواطنين الليبيين”.

وأضاف ديسكالزي، في إشارة إلى تعطيل جهات محسوبة على السلطات في شرق ليبيا لأنشطة منشآت إنتاج وتصدير النفط، “أصبح الوضع أكثر تعقيدًا لأن عرقلة الإنتاج يشبه إزالة الأكسجين”، حيث “قلّ بـ800 ألف برميل”.

وكانت مجموعة إيني، التي تدير شركة مليتة للنفط والغاز في شراكة مع المؤسسة الوطنية الليبية للنفط ، قد أكدت في وقت سابق إنخفاض إنتاج النفط في حقل الفيل الليبي بسبب “إغلاق قسري” لصمام على خط أنابيب الفيل-مليتة.