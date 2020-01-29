إمام إيطالي: جهود ترامب في فلسطين تستحق الثناء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال إمام إيطالي إن “من الجدير بالثناء أن تحاول الولايات المتحدة جمع الأطراف المعنية بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني حول طاولة للحوار”، وأن “الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد تكريم الفلسطينيين بتقديم فرصة للسلام في المنطقة”.

وأضاف رئيس اتحاد الجالية الإسلامية في إيطاليا (Coreis) الإمام يحيى پالاڤيتشيني، في تصريحات لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، الأربعاء، أن “الأمر لن يكون سهلاً”، مشيراً الى أن “هناك كثير من العمل الذي يتعين القيام به على كلا الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي”.

وذكر پالاڤيتشيني على وجه الخصوص، أنه “يجب على الجانب الفلسطيني إعادة تنظيم إدارته، وأن يتجاهل حركة (حماس) بالكامل”. وأن الحركة الإسلامية الفلسطينية، التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2006، “لا يمكنها المشاركة بالمفاوضات بسبب إيديولوجيتها المسلحة”، مسلطاً الضوء على أن “ما يطرحه ترامب، مسار دبلوماسي واضح ومثير للاهتمام، يجب أخذه بعين الاعتبار”.

وأعرب الإمام الإيطالي عن “الأمل بالحوار والإجراءات الدبلوماسية”، مشددا على أهمية الاعتراف “بحقوق الفلسطينيين” وأن “تؤدي المفاوضات إلى وقف الإرهاب وحرب العصابات”، قائلا إن “النقطة المهمة هي أن الخطة تنص على إنشاء دولتين”.

وأكد پالاڤيتشيني أن من الضروري أن “يعمل الجانبان ببصيرة لأجل السلام، وأن ينتهزان”، ما وصفه بأنه “عمل دبلوماسي لم يكن متوقعًا من ترامب، نظراً لشعاراته وسياسته السيادية وعدم الاهتمام الذي أبداه بالشرق الأوسط”.